Hacienda cambia las normas: incorpora nuevas casillas en la declaración de la Renta

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria ha confirmado la incorporación de nuevas casillas en el modelo de declaración de la Renta que entrará en vigor a partir de la campaña 2025, cuando los contribuyentes presenten sus obligaciones fiscales en abril de 2026. Las modificaciones responden a cambios legislativos recientes y persiguen facilitar el proceso declarativo para determinados colectivos profesionales, especialmente aquellos con rendimientos irregulares o situaciones fiscales específicas que requieren un tratamiento diferenciado dentro del sistema tributario español.

Según la documentación oficial publicada por la AEAT, estos ajustes no constituyen cambios meramente formales, sino que reflejan adaptaciones estructurales del modelo tributario a una realidad económica cada vez más diversificada. La inclusión de estos nuevos campos busca mejorar la precisión en la declaración de ingresos, ganancias patrimoniales y deducciones aplicables, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones tributarias en un contexto donde las formas de obtención de rentas se multiplican y requieren mayor especificidad fiscal.

Las novedades entrarán en vigor durante la campaña de la Renta 2025, que arrancará el próximo 8 de abril de 2026, afectando a miles de contribuyentes de toda España que deberán familiarizarse con los nuevos apartados del formulario antes de cumplimentar su declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Reducción fiscal del 30% para artistas y creadores

Una de las incorporaciones más relevantes del nuevo modelo afecta directamente a los profesionales del sector artístico y cultural. La nueva casilla habilitada permitirá aplicar una reducción específica del 30% sobre aquellos rendimientos que superen en un 130% la media obtenida durante los tres ejercicios fiscales anteriores. Esta medida, recogida en la disposición adicional sexagésima de la Ley 7/2024, reconoce expresamente la naturaleza irregular de los ingresos artísticos.

El objetivo de esta disposición es evitar que un año excepcionalmente favorable penalice fiscalmente a estos profesionales, que habitualmente experimentan variaciones significativas en sus ingresos anuales. La reducción solo se aplicará sobre el exceso que supere ese umbral del 130%, no sobre la totalidad de los rendimientos percibidos durante el ejercicio fiscal.

Podrán beneficiarse de esta medida artistas, músicos, actores, escritores y demás profesionales creativos que desarrollen su actividad por cuenta propia, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y puedan acreditar documentalmente la excepcionalidad de los rendimientos obtenidos en el período impositivo correspondiente. Esta nueva casilla representa un reconocimiento normativo a las particularidades laborales y económicas del sector cultural en España.