Un feminismo en retroceso

I Congrés Dones que Mouen Ciutats. La Paeria ha recogido 3.232 propuestas de leridanas para avanzar hacia una ciudad más justa, segura y con mirada feminista, que formarán parte del I Congrés Dones que Mouen Ciutats, que se celebrará el 23 y 24 de octubre. Ayer se presentaron en el Morera. - AMADO FORROLLA

Cerca de un 40% de los hombres está de acuerdo con varios postulados considerados como sexismo moderno, según los resultados de una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicados ayer. Así, el 38% de la población masculina cree que la crítica a los chistes machistas es exagerada y un 39% dice que el movimiento feminista “ha ido demasiado lejos”. Entre la población femenina, la encuesta indica que un 28% de las mujeres considera que es exagerado criticar los chistes machistas y un 27%, que el movimiento feminista “ha ido demasiado lejos”. Asimismo, la encuesta refleja que un 38% de los catalanes piensa que algunas mujeres ponen denuncias falsas para obtener beneficios económicos y hacer daño a la pareja.

Entretanto, un estudio global publicado por Ipsos con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el domingo, España es el país del mundo con mayor porcentaje de población que se declara feminista (51%), pero al mismo tiempo casi la mitad de la ciudadanía (49%) considera que los avances en igualdad están generando discriminación hacia los hombres. El informe, elaborado en 29 países, refleja que un 44% de los hombres se identifican como feministas, mientras que entre las mujeres alcanza el 59%. Además, el 60% de los hombres cree que los avances en igualdad suponen una discriminación hacia ellos.

El estudio detecta que un 40% de la población española sigue asociando el cuidado infantil a capacidades “naturales” de las mujeres. Asimismo, un 23% de sus simpatizantes considera que si la mujer gana más que el hombre puede suponer un problema en la pareja, y un 15% cree que un hombre que participa en el cuidado de los hijos es “menos hombre”.

Por su parte, la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, admitió, en una entrevista a ACN, que “el feminismo no ha sido capaz de interpelar a los hombres” y constató que esta es “su gran asignatura pendiente”. La consellera reconoció que cada vez más chicos se alejan del movimiento, en la línea de los discursos que difunde la extrema derecha. Para revertirlo, apostó por reforzar la coeducación y abrir espacios de diálogo.

Las mujeres solo ocupan el 18,6% de la alta dirección

Las mujeres representan el 18,6% de la alta dirección en España en 2026, frente al 16,9% que era en 2006, y la brecha salarial ha crecido hasta el 13%, según el estudio Brecha salarial y presencia de la mujer en puestos directivos 2026. Según el informe, el punto más bajo de la presencia de mujeres en la alta dirección fue en 2013, con un 10,3%, y que en la última década “se ha acelerado” la presencia de mujeres.

Reducir la jornada puede aumentar desigualdades

Un estudio liderado por iderat per el Hospital del Mar Research Institute señala que la reducción de jornada, cobrando el mismo sueldo, tiene efectos positivos en la salud física y mental, pero puede incrementar el reparto desigual de roles entre hombres y mujeres. En este sentido, el trabajo destaca que ellas dedican más tiempo extra a los cuidados y al hogar, mientras ellos lo hacen al ocio.