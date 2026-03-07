Madres del Centro Histórico participan en un combo musical con el Orfeò Lleidatà

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Madres residentes en el Centro Histórico de Lleida participan en un proyecto del Orfeó Lleidatà que consiste en la formación de un combo musical. Participan siete mujeres de entre 20 y 50 años procedentes de Marruecos, Angola y Rumanía y que prácticamente no tienen conocimientos musicales y ya han hecho sesiones de formación para interpretar canciones juntas. El objetivo es reforzar su empoderamiento y facilitarles desconexión. La valoración de las participantes, las educadoras y el profesorado es excelente y aseguran que han conseguido crear un “espacio especial” para poder afrontar mejor el día a día. El programa Combo mares se lleva a cabo en la Fundació Orfeó Lleidatà y cuenta con el apoyo de dos educadoras sociales de la Paeria. Ofrecerán una muestra-concierto en junio en el Espai Orfeó. Valentina, una de las participantes, explica que salen “más ligeras y cargadas de energía positiva”. Una de sus compañeras, Ghizlane, también asegura que ha aprendido a tocar la guitarra clásica mientras que Mariana destaca que le permite desconectar.