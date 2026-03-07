IGUALDAD
Madres del Centro Histórico participan en un combo musical con el Orfeò Lleidatà
Madres residentes en el Centro Histórico de Lleida participan en un proyecto del Orfeó Lleidatà que consiste en la formación de un combo musical. Participan siete mujeres de entre 20 y 50 años procedentes de Marruecos, Angola y Rumanía y que prácticamente no tienen conocimientos musicales y ya han hecho sesiones de formación para interpretar canciones juntas. El objetivo es reforzar su empoderamiento y facilitarles desconexión. La valoración de las participantes, las educadoras y el profesorado es excelente y aseguran que han conseguido crear un “espacio especial” para poder afrontar mejor el día a día. El programa Combo mares se lleva a cabo en la Fundació Orfeó Lleidatà y cuenta con el apoyo de dos educadoras sociales de la Paeria. Ofrecerán una muestra-concierto en junio en el Espai Orfeó. Valentina, una de las participantes, explica que salen “más ligeras y cargadas de energía positiva”. Una de sus compañeras, Ghizlane, también asegura que ha aprendido a tocar la guitarra clásica mientras que Mariana destaca que le permite desconectar.