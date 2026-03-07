La Fundació Aspros estrena 'Som i Serem', un espacio de ocio compartido abierto a toda la comunidad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fundació Aspros, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades, inauguró ayer el nuevo espacio de ocio Som i Serem, ubicado en la calle Penedès, 75, de Lleida, concebido como un lugar de encuentro abierto a la comunidad.

El acto contó con la asistencia del alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; del presidente de la Diputación, Joan Talarn; el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, y la delegada del Govern, Núria Gil, entre otras autoridades. Los asistentes pudieron conocer de primera mano el espacio a través de una visita guiada por las instalaciones de la mano de la responsable del espacio, Anna Fillat.

Desde la entidad remarcaron que el nuevo espacio representa un paso adelante en su compromiso con la promoción del ocio compartido, significativo y accesible, dirigido principalmente a personas con discapacidad intelectual y/o problemática de salud mental, así como al conjunto de la ciudadanía a través del voluntariado. El servicio promueve la creación de espacios de participación activa que fomentan las relaciones sociales, la autonomía personal y la implicación comunitaria en un entorno cercano, acogedor e inclusivo.

Antes del acto inaugural, el alcalde se reunió con el presidente de la entidad, Delfí Robinat, y el director ejecutivo, Enric Herrera, para compartir los principales proyectos de la Fundació y las líneas de colaboración con el ayuntamiento. Asimismo, la entidad recibió la visita del conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, que también pudo conocer las instalaciones de la llar-residència Casa Nostra.