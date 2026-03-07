Oposiciones hoy para cubrir 1.100 plazas docentes de Secundaria

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un total de 4.408 aspirantes (unos 450 en Lleida) han sido admitidos en las oposiciones ordinarias para cubrir 1.100 plazas de personal docente de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que se convocaron el pasado octubre. Los que no han podido acreditar el nivel requerido de lenguas iniciaron las pruebas ayer por la tarde, pero para el grueso de candidatos comienzan hoy. En la capital del Segrià hay tribunales para plazas de matemáticas, inglés, educación física y diversas especialiades de FP.

Del total de plazas, 1.033 son para el cuerpo de docentes de Secundaria, 34 para especialistas en sectores singulares de la FP, 29 para profesores de artes plásticas y diseño, y 4 para maestros de estas últimas disciplinas. Las especialidades de Secundaria con más plazas convocadas son matemáticas (182 plazas), catalán (147), castellano (114), física y química (70), procedimientos sanitarios y asistenciales (70), inglés (63), sistemas y aplicaciones informáticas (60) y formación y orientación laboral (50).

Educación destaca que “corresponden a las ofertas públicas aprobadas por el Govern en función de las necesidades del sistema educativo”.