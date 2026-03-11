Macrorreproducción de la estación de Lleida en los 80 en el salón Expo Tren

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 15 edición de Lleida Expo Tren exhibirá una gran reproducción de la estación de Lleida en los años 80, que se podrá ver por primera vez públicamente de la mano de Amics del Tren en Miniatura del Ateneu Popular de Ponent. La recreación es el resultado de tres años de trabajo por parte de ocho aficionados leridanos de esta entidad, que estará presente en la feria junto con la Agrupació de Modelistes Ferroviaris T-Trak Nordeste. El salón tendrá lugar este fin de semana en los pabellones 4 y 5 de Fira de Lleida con un horario el sábado de 10.00 a 20.00 horas y el domingo, de 10.00 a 14.00 horas. Llega a su 15 aniversario con más superficie de exposición, expositores y actividades. En total, contará con 75 estands (40 comerciales y 35 lúdicos), 420 participantes acreditados y 32 marcas representadas, según explicó ayer la concejal de Cultura, Pilar Bosch, durante la presentación, en la que también participaron el vicepresidente primero de la diputación de Lleida, Agustí Jiménez, y la directora de los servicios territoriales de Cultura, Montse Parra. Por su parte, Raül Valls, organizador del salón, destacó que casi se duplica la superficie del salón, lo que permitirá recuperar el circuito indoor, con un encuentro de modelismo ferroviario tripulado.