El mejor premio para la mejor foto del otoño

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Josep Molins, que además es suscriptor del diario, resultó ganador de la última edición del concurso fotográfico de Cercle, El teu temps, la tardor, con su trabajo “Tardor a Tremp”, que fue escogido como el mejor entre la cincuentena larga de fotografías presentadas. El premio consistió en una estancia en el Hotel Casa Irene de Arties en pleno corazón de la Val d’Aran. Josep Molins disfrutó de su premio hace muy pocas semanas en compañía de su esposa y aseguró a este diario que “su estancia fue impecable, un verdadero regalo, gracias a las atenciones del personal del complejo hotelero aranés”. Molins, que suele participar en la mayoría de los concursos que organiza Cercle, es un gran aficionado a la fotografía y, durante su estancia en Aran, pudo emplear a fondo su cámara fotográfica buscando rincones y detalles en los que la nieve fue protagonista, como puede observarse en esta página. Durante su estancia en la Val d’Aran, realizó excursiones por el Port de la Bonaigua, Vielha y Arties. Pero, además de extasiarse con las vistas nevadas aranesas, Josep Molins y su esposa también pudieron gozar de todos los servicios del complejo, incluido su spa, uno de los mejores de la zona, y su alta gastronomía, especializada en los productos de proximidad. Casa Irene fue fundada en 1974 por Irene España y ahora el relevo ha pasado a manos de su hijo Andrés Vidal y su esposa María José Bardolet. Casa Irene es uno de los establecimientos más prestigiosos de la Val y es visita obligada por los turistas que acuden al idílico rincón del Pirineo, tanto en la temporada de verano como en la de esquí en invierno.