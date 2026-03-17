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Alertan de llamadas fraudulentas que suplantan compañías de luz y gas

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por supuestos gestores de las comercializadoras con la excusa de actualizar la tarifa o aplicar un descuento

Alertan de llamadas fraudulentas

Alertan de llamadas fraudulentas

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La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectado una campaña de llamadas fraudulentas que suplantan compañías energéticas como Endesa, Factor Energia o Naturgy.

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por supuestos gestores de las comercializadoras con la excusa de actualizar la tarifa o aplicar un descuento a la factura de la luz o del gas. El objetivo es obtener la validación del usuario para cancelar el contrato vigente y activar un nuevo servicio a otra compañía de forma fraudulenta. 

Instan a desconfiar de llamadas con un tono de urgencia y contactar con la compañía antes.

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