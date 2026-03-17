Aspid atendió a 3.000 usuarios el pasado año, un 13,5 % más que en 2024

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La Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics (Aspid) de Lleida atendió en 2025 a un total de 3.018 usuarios, una cifra que supone un incremento del 13,5% con respecto a las 2.660 personas que requirieron sus servicios en 2024. Del total de beneficiarios, un 31% fueron personas con discapacidad, un 17% personas mayores, un 15% personas en riesgo de exclusión sociolaboral, un 11% niños y jóvenes, y un 9% familias. El 17% restante corresponde a otros colectivos.

Uno de los motivos por los cuales la entidad aumentó en el último año su cifra de atendidos se atribuye a la puesta en marcha del Punt Òmnia Balaguer, que reunió a un total de 285 personas de diferentes colectivos sociales en una serie talleres relacionados con las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y la alfabetización digital.

Principales líneas de trabajo

Aspid apunta que, entre las principales líneas de trabajo desarrolladas durante 2025, destacan las actuaciones para avanzar en materia de accesibilidad en el entorno. De esta manera, se llevaron a cabo hasta siete formaciones que reunieron a profesionales y técnicos de la Administración Pública de diferentes instituciones locales. La mayoría estuvieron centradas en la difusión del nuevo Decreto de Accesibilidad y la Atención a las Personas con Discapacidad, y contaron con más de 120 participantes. Paralelamente, destaca la labor de asesoramiento a ayuntamientos –como el de La Vall de Boí– para la correcta aplicación de la accesibilidad en sus municipios. Asimismo, la entidad destaca sus acciones reivindicativas como el test sobre transporte público y movilidad accesible en Lleida el pasado diciembre.