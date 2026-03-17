Investigadores del IRBLleida y mayores, en formato pódcast

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El Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) publicó ayer el primer episodio de su nuevo proyecto de divulgación científica titulado S-àvies a l’IRBLleida. Se trata de una serie de seis videopodcasts, producidos por Lleida Televisió y conducidos por Mariví Chacón, en el que el personal investigador de la institución y personas mayores vecinas de la demarcación conversan sobre cuestiones de salud y medicina. El objetivo es fomentar el diálogo entre generaciones, la memoria de quien ha vivido otros tiempos y el papel fundamental de la investigación biomédica para comprender las enfermedades.

Vivir con cáncer de mama

En el primer capítulo, la científica Anabel Sorolla y Lola Yepes, residente del Centre Geriàtric Lleida, abordan el cáncer de mama. Yepes comparte el recuerdo de cuando su cuñada padeció esta enfermedad hace años, en una época en la que el cáncer se solía vivir en silencio y apenas se hablaba de ello entre familiares. A partir de su relato personal, el programa reflexiona sobre cómo ha cambiado la forma de entender y afrontar un diagnóstico oncológico . Antes, explican en el episodio, estaba marcado por el miedo, el estigma y la falta de información. En la actualidad, en cambio, la investigación científica ha permitido avanzar en el diagnóstico, los tratamientos y la supervivencia de los pacientes.

S-àvies a l’IRBLleida cuenta con la colaboración del Centre Geriàtric, Centre de Dia – Residència Parc del Segre, el Col·legi Oficial d’Infermeria de Lleida y de otros centros residenciales de Ponent.

Dolor e ictus, algunos de los temas

El resto de episodios, que se podrán consultar en el canal de YouTube y Spotify del IRBLleida, así como en la web de Lleida Televisió, abordarán cuestiones como el dolor, el ictus o el envejecimiento saludable. El resto de investigadores que participarán en los diálogos son Manel Pérez, Alberto Martínez, Montse Gea, Jordi de Batlle y Judith Roca, especialistas en diferentes departamentos de la entidad. El proyecto cuenta con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del ministerio de Ciencia e Innovación.