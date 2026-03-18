Arroz modificado genéticamente para hacerlo más resistente al cambio climático

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Un equipo de investigadores de Agrotecnio y la Universitat de Lleida (UdL) se encarga de estudiar los últimos avances en tecnologías de edición del genoma de los cultivos con el objetivo de mejorar su rendimiento, la resistencia al estrés ambiental y la calidad nutricional. Uno de sus artículos científicos más recientes gira en torno al arroz y, bajo el título Genome Editing in Rice: Towards Climate-Resilient and Nutrient-Rich Crops, ha sido publicado en la revista especializada y referente en el sector Trends in Plant Science.

El arroz, explican los investigadores, alimenta a más de la mitad de la población mundial. Sin embargo, lograr aumentar su rendimiento lo suficientemente rápido como para llegar a alimentar a otras más de cinco mil millones de personas en 2050 será cada vez más difícil, a medida que los suelos se degradan y el clima se vuelve más cálido.

El estudio demuestra que las herramientas de modificación genética de última generación mejoran el rendimiento y la calidad del arroz. Sin embargo, los autores concluyen que en sus aplicaciones comerciales, estos avances todavía se enfrentan a retos técnicos y regulatorios, como la carencia de estándares a nivel internacional.