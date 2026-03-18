Castell del Remei estrena la Festa de la Biodiversitat, pionera en Catalunya

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Castell del Remei acogerá el próximo domingo la primera Festa de la Biodiversitat, una iniciativa pionera en Catalunya pensada para acercar la naturaleza y la educación ambiental al público familiar. La jornada, de carácter gratuito y abierta a todos los públicos, la impulsa la Fundació Castell del Remei y el cuerpo d’Agentes Rurales, con la colaboración del ayuntamiento de Penelles, el IEI y el consell de la Noguera.

La presidenta de la fundación, Mireia González Antó, destacó que la biodiversidad constituye uno de los ejes centrales de la finca histórica y defendió la educación como herramienta esencial para concienciar sobre la preservación del entorno. En la misma línea, recordó la estrecha colaboración que mantienen con los Agentes Rurales y las distintas actuaciones ambientales impulsadas en el recinto para favorecer la conservación de especies y hábitats. Por su parte, el alcalde de Penelles, Eloi Bergós, valoró positivamente que una propuesta novedosa a nivel de país se celebre en un espacio emblemático del territorio y remarcó la buena acogida que ha tenido la actividad entre los centros escolares de la zona. Desde el cuerpo de Agentes Rurales, la agente Silvia Molero explicó que la fiesta se enmarca en el programa EduCAR, orientado a la sensibilización ambiental y a dar a conocer la labor que desarrolla el cuerpo en la protección de la naturaleza. La programación arrancará a las nueve y media de la mañana con la exhibición de medios operativos, entre ellos un helicóptero. También habrá talleres sobre rapaces, rastros de fauna, así como una exhibición canina y el espectáculo final Bunji, la pequeña koala. Participarán unos 40 agentes rurales de la demarcación.