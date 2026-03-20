El Museu de Lleida encara su futuro

Los miembros del Patronato del Museu de Lleida, antes de empezar la reunión presidida por Hernández. - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, presidió ayer la reunión del Patronato del Museu de Lleida –tras siete años desde su último plenario presencial–, en la que se presentó el nuevo plan estratégico del equipamiento con el horizonte puesto en 2030. “Si todo va bien”, anunció Hernández, el departamento tiene previsto incrementar en unos 300.000 euros, hasta los 1.600.000, el presupuesto que destina a la pinacoteca, que supone más de un 50% del total.

El plenario reunió a representantes de las administraciones e instituciones involucradas en el Museu de Lleida: la Paeria, el consell comarcal del Segrià, la Diputación, y la Generalitat, además del Obispado de Lleida y la Universitat de Lleida (UdL). La directora de la pinacoteca, Clara Arbués, destacó como “proyecto insignia” de este plan estratégico a cinco años vista “la mejora de la exposición permanente que, con los años, ha quedado envejecida”, aseguró. “Tenemos que mejorar sus contenidos, aparte de la museografía, la cual consideramos que ha caducado”. Para ello, se deberán incorporar novedades tecnológicas que transformen unos 7.500 metros cuadrados de exposición. “Es un proyecto a largo plazo, hay mucho trabajo que hacer en los próximos años”, valoró Arbués.

Renovación infraestructural

Paralelamente, el proyecto contempla una renovación de la infraestructura de la pinacoteca. “El edificio ya tiene 20 años y se tiene que comenzar a renovar, empezando por la obsolescencia de la climatización, una cuestión muy relevante para cualquier museo”, explicó Arbués. Además, es necesario incorporar a nuevo personal técnico y la directora subrayó que “se debe disponer de un arqueólogo en plantilla, ya que tenemos unas colecciones arqueológicas muy importantes”.

Otro de los objetivos del plan es priorizar “la programación estable, que no sea errática, y que se centre en colecciones tanto de arte, como de arqueología de manera equilibrada”, indicó. En cuanto a la política de adquisiciones, en esta nueva etapa se centrará en piezas procedentes de la ciudad de Lleida y los yacimientos ibéricos.

Por su parte, la consellera Hernández valoró que “es importante que los museos catalanes planteen y trabajen en su visión estratégica. Tienen que disponer de una hoja de ruta en la que fijan cuáles son sus prioridades y futuras líneas de acción”.

El encuentro también sirvió para dar la bienvenida a los nuevos patronos del Museu: el obispo de Lleida, Daniel Palau, y la catedrática de Historia de la UdL Natàlia Alonso. Sobre esta última, la consellera destacó que “su incorporación reforzará la vertiente arqueológica”.

“Es habitual que los museos se nieguen a ceder ciertas obras”

Preguntada por la negativa del Museu de Lleida a ceder cinco tablas de Sijena al gobierno aragonés para una muestra temporal, la consellera Hernández defendió la decisión. “Son piezas que forman parte de la exposición permanente de la pinacoteca leridana. Una de ellas, incluso, está en depósito del Museu Nacional d’Art de Catalunya”, explicó. “Los directores han considerado que el préstamo no era oportuno porque despojaría la exposición permanente, un motivo habitual”, añadió.