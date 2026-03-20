Teatro con Ramon Madaula y Marta Marco en Bellpuig

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El ayuntamiento de Bellpuig presentó ayer una nueva edición del ciclo de teatro de primavera, que tendrá lugar durante los meses de abril, mayo y junio en el Teatre Armengol y en varios espacios de este municipio del Urgell. La iniciativa ofrece una variada programación con espectáculos dirigidos tanto al público adulto como al familiar, con el objetivo de promover la cultura, acercar las artes escénicas a la ciudadanía y dinamizar la vida cultural del municipio. El espectáculo familiar Camelvà, de Campi Qui Pugui, abrirá la temporada el 18 de abril. El ciclo incluirá tres propuestas teatrales para público adulto que abordan temáticas universales y cotidianas como el amor, las relaciones entre padres e hijos o los vínculos entre hombres y mujeres: Cor dels amants, una producción del Teatre Lliure con Marta Marco y Ernest Villegas (8 de mayo); La casa de xocolata, de la compañía La Pantomima (10 de mayo), y Loop, una producción de la Sala Flyhard interpretada por Ramon Madaula y Júlia Genís (5 de junio). La programación también dará protagonismo al talento local con la compañía de Bellpuig La Imperfecta, que presentará Homes, criatures i altres catàstrofes (15 y 16 de mayo). Los espectáculos familiares se trasladarán al aire libre –patio del Castell y la plaza Ramon Folch– con la voluntad de acercar el teatro a los espacios públicos y fomentar la participación de las familias.