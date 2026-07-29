Estabilizado el incendio de Madrid y Ávila: el convoy de Bombers desplazado volverá mañana

Los Bomberos desplazados a los incendios de Madrid y Ávila volverán mañanaBomberos

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El incendio forestal de Madrid y Ávila está estabilizado según han notificado los Bomberos esta noche a casi las nueve y media. El convoy de Bomberos de la Generalitat que partió desde Lleida este martes para dar apoyo en la extinción del incendio volverá mañana.

La jornada de hoy ha concentrado los trabajos de los Bomberos en el nordeste del incendio. Suponía uno de los puntos con más potencia y han trabajado con herramientas manuales y línea de agua mientras se coordinaban con los Bomberos de la Comunidad de Madrid y con las BRIF.

Esta noche seguirán trabajando con tareas de revisión para asegurar que no haya resurgimientos, sobre todo en los puntos calientes.

El incendio del Valle de Uixó todavía requiere tareas de extinción y los Bomberos seguirán dando apoyo.