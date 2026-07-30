Estrella Damm programa tres conciertos en Lleida y Andorra en el marco de su 150 aniversario

Foto de familia de las salas de concierto a la presentación del ciclo 'Directes Estrella Damm 150'

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Para celebrar su 150 aniversario, Estrella Damm ha impulsado el ciclo musical Directes Estrella Damm 150, con el cual ha programado un total de 45 conciertos de 45 artistas en 45 salas de Cataluña, las islas Baleares, Castellón y Andorra.

El ciclo arrancará el 18 de septiembre con tres propuestas. La banda formada en Barcelona Ketecalles, con orígenes en Chile, Venezuela, Argentina y España, actuará en Unnic Andorra (21.30). El mismo día están previstos los conciertos de Joe Crepúsculo en el Club Mutante de Palma de Mallorca, y el de Juls en la sala Liverpool de Bedisco, en Molins de Rei.

Paralelamente, Ponent acogerá otros dos recitales. El 16 de octubre (23.00), la banda leridana La Niña Paracaídas presentará su segundo LP, Punto de partido, en la sala Slàvia de les Borges Blanques.

El día siguiente (19.30 horas) está previsto el directo de Aurelio Morata en la sala Nuba de Lleida. Asimismo, el proyecto leridano El Petit de Cal Eril presentará el 26 de septiembre (21.00 horas) su nuevo disco a Es Claustre de Maó, y Sexenni actuará el 2 de octubre (23.30 horas) en la sala RedStar de Valls.