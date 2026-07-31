Avance contra la enfermedad de Crohn

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un compuesto derivado de una planta medicinal, llamado Succinato Potásico de Deshidroandrografólido (KDAS), puede llegar a proteger el epitelio intestinal, la fina capa de células que recubre el interior de las entrañas, frente a la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Las dos patologías principales que engloba este trastorno crónico son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

El descubrimiento, liderado por personal investigador de la Universitat de Lleida (UdL) y el Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), con la participación del Servei de Farmàcia de l’Hospital universitari Arnau de Vilanova y de investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), abre la puerta a una nueva estrategia terapéutica destinada a preservar la integridad de la mucosa intestinal durante los brotes inflamatorios.

La investigación ha demostrado que el KDAS actúa como un potente obstáculo de la muerte celular causada por el factor de necrosis tumoral alfa, una molécula clave en los procesos inflamatorios asociados a la EII. A diferencia de los tratamientos convencionales, este compuesto no se limita a reducir la inflamación sino que protege directamente las células del epitelio frente a la muerte celular, contribuyendo así a preservar la barrera del intestino. Las propiedades antiinflamatorias del KDAS ya eran conocidas, pero sus beneficios sobre el epitelio intestinal durante los procesos inflamatorios seguían siendo una incógnita. De hecho, este compuesto se utiliza desde hace años en China para el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias superiores, la neumonía y la disentería bacilar.