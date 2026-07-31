Recepción en la Paeria de Daniel Noguero, ganador de la Beca Ricard Viñes

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El concejal de Joventud y Educación de la Paeria, Xavi Blanco; el director del Conservatori Ricard Viñes, Lluís Boix; y el comisario del Any Viñes, Màrius Bernadó, presidieron ayer la recepción en la Paeria de Daniel Noguero, ganador de la segunda edición de la Beca Ricard Viñes de estudios superiores de música en el extranjero, impulsada por la Fundació de les Arts de Lleida. Nacido en 2003 y residente en Alfarràs, tiene una destacada experiencia como trombonista, trompetista y tubista.