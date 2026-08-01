Localizan 56 fosas de la Guerra Civil y la dictadura en la Cerdanya

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Una investigación ha localizado 56 fosas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en la Cerdanya y ha permitido reconstruir la muerte e inhumación de más de 300 personas. Parte de estas fosas se encontraron en tres municipios de la demarcación de Lleida, que son Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet y Prullans, a más de Alp y Puigcerdà.

En esta última localidad hay un total de 16 en el cementerio municipal, en las cuales predominan los restos de personas que fueron víctimas de los fusilamientos masivos después de que fuera ocupada por las tropas franquistas. La investigación multiplica por seis las fosas que hasta ahora figuraban en el inventario de la Generalitat, que contabilizaba únicamente 9, y aporta una visión más completa de los episodios de violencia y represión vividos a la comarca entre 1936 y los primeros años del franquismo.

El estudio, impulsado por la dirección general de Memoria Democrática y elaborado por el historiador Marc Pont Fitó, se presentó el jueves por la tarde en el Museo Cerdà de Puigcerdà, en un acto que estaba abierto a la ciudadanía. El director general de Memoria Democrática, F. Xavier Menéndez, destacó que la investigación “permite profundizar en el conocimiento de la Guerra Civil y la represión, mientras contribuye a recuperar y preservar la memoria democrática a partir de una base documental rigurosa.”

Según Menéndez, “conocer donde se encuentran las fosas y comprender el contexto en el cual se originaron es un paso imprescindible para seguir avanzando en las políticas de memoria y en la restitución de la dignidad de las víctimas”. El estudio reconstruye episodios como la represión de los primeros meses de la guerra, los enfrentamientos con el militante anarquista conocido como el Cojo de Málaga, la persecución de personas ocultas y huidas, los bombardeos fascistas y la retirada republicana hacia Francia en 1939. La investigación destaca el papel estratégico de este territorio fronterizo, que actuó de retaguardia republicana aparte de como a punto de acogida de población refugiada.