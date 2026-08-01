Puigcerdà inaugura el Cerdanya Film Festival con cortometrajes centrados en el Pirineo

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El Casino Ceretano de la localidad de Puigcerdà fue el escenario escogido para inaugurar ayer oficialmente la decimoséptima edición del Cerdanya Filme Festival (CFF).

Este certamen, consolidado como el acontecimiento audiovisual de referencia a la región transpirenaica y transfronteriza, ha dado el pistoletazo de salida con la proyección de quince cortometrajes. Entre las piezas exhibidas destacan especialmente seis producciones que fueron rodadas en el Pirineo, contando además con la presencia de algunos de sus directores. Se espera que hasta mañana el domingo pasen por el festival una treintena de realizadores acompañados por sus respectivos equipos técnicos y artísticos. La sesión inaugural empezó con bastante gracias a la proyección de una variada selección de títulos, como por ejemplo Nadie Ladra, de Júlia Coldwell; Loquita miedo ti, de Greta Díaz; Stallion y la bola de cristal, de Christian Avilés; Bobs, de Julia Marcó; Kronoshock, de Ignasi López; y La Prona, de Maria Contreras.

El público también pudo disfrutar de otros cortometrajes destacados como Allí donde viven los Gamos, de Naua Rodrigo; Liminal, de Paula Labazuy e Irene Galindo, o Broma, de Àlex Sequera, entre otros.