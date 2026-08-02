Que no pare la fiesta en Pardinyes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los vecinos y vecinas de Pardinyes vivieron ayer una nueva jornada de su Festa Major, con una intensa programación de actividades para todas las edades. El sábado comenzó con un torneo de ajedrez en el centro cívico del barrio, que siguió con un espectáculo de animación infantil en la plaza dels Ferroviaris. Por la tarde, el centro cívico volvió a ser el punto de encuentro, con una merienda popular, amenizada con baile, que organizó la asociación de jubilados. Más tarde, siguió un espectáculo de variedades a cargo de la peña La Garrafa en el escenario principal. En la misma ubicación, a partir de las 23.00 estaba previsto el concierto de Marc Gairí y el grupo leridano Sexenni. A continuación, la disco verbena con Dj Blezey, y para terminar la noche el pasacalle con charanga a cargo de Los Metralletas.

Las fiestas del barrio leridano empezaron el pasado jueves con una exhibición de gigantes, seguida de la batucada Projecte Revolta en la avenida Pearson. Este año, el pregón de la Fiesta Mayor estuvo a cargo de Juanita Sánchez, una vecina vinculada con múltiples iniciativas en Pardinyes. Durante el viernes se organizó una demostración de zumba y algunos conciertos por la noche como el de Sapiens Rock. El programa terminará hoy con actos variados y el recibimiento y la entrega del carnet de Overpard a los recién nacidos.