Participantes ayer en la manifestación de Lleida, a su paso por la avenida Balmes, con pancartas reivindicando viviendas y sueldos dignos. - JORDI ECHEVARRIA Manifestantes alumbraron con la linterna de sus móviles mientras en el escenario se cantaba el ‘Diguem no’ de Raimon. - JORDI ECHEVARRIA Miles de personas toman el centro de Lleida para reclamar vivienda digna y asequible - JORDI ECHEVARRIA Miles de personas toman el centro de Lleida para reclamar vivienda digna y asequible - JORDI ECHEVARRIA Miles de personas toman el centro de Lleida para reclamar vivienda digna y asequible - JORDI ECHEVARRIA Miles de personas toman el centro de Lleida para reclamar vivienda digna y asequible - JORDI ECHEVARRIA

Más de 4.500 personas, según la Guardia Urbana, y unas 14.000, según las organizaciones convocantes, se manifestaron ayer por el centro de Lleida con motivo de la huelga general del 11-N para reclamar el acceso a una vivienda digna y asequible y la mejora de las condiciones laborales ante el encarecimiento del coste de la vida. La movilización partió desde la plaza Ricard Viñes y transcurrió por la avenida Balmes, la Rambla d'Aragó, la avenida Catalunya y la de Madrid, hasta llegar a la plaza Sant Joan. En algunos puntos hubo más presencia policial, con el despliegue de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra delante de la delegación del Govern, de la sede del PSC y en Caixafòrum, así como en la subdelegación del Gobierno y la Rambla Ferran, aunque la manifestación no llegó a ninguno de estos dos puntos. Algunos jóvenes con la cara tapada engancharon pegatinas en las sedes de CaixaBank, así como en diferentes marquesinas de la vía pública. Al paso de la marcha, algunas tiendas que permanecían abiertas, cerraron sus puertas, aunque buena parte volvió a levantar la persiana cuando la movilización había pasado de largo.

En la cabecera, en cuyas pancartas se pudo leer las proclamas Acabem amb el negoci de l’habitatge y Abaix els lloguers, amunt els salaris, se situaron los sindicatos CGT, CNT, Intersindical e IAC, y otras organizaciones como la PAH, el Sindicat de l’Habitatge de Catalunya, la Plataforma Viure ens Consta la Vida, y el colectivo de docentes, entre otros. También hubo cabeceras que decían Tan si sóc negra com si em dic Mohamed, l’habitatge és un dret. Los sindicatos alternativos y las plataformas en defensa de la vivienda lideraron la marcha, que transcurrió sin indicentes. Durante su recorrido se escuchaban proclamas como Volem el que és notre: aigua, llum i sostre, Gent sense casa i cases sin gente, Ni desnonament ni deportació o Trabajar para vivir, sí. Vivir para trabajar, no.

Pudo verse a gente de todas las edades, incluso niños y niñas que también portaban pancartas, y los manifestantes reclamaban, además de poder acceder a una vivienda digna y asequible, el aumento de los salarios y de las pensiones para afrontar el encarecimiento de los precios, así como mejoras de las condiciones laborales, en la educación y en la sanidad, entre otros. “Hay que movilizarse para defender lo que es nuestro, no podemos quedarnos en el sofá”, dijo una de las participantes ayer en la marcha. Otros clamaban contra el aumento de los precios de los alquileres de los locales, de los alimentos y también de los impuestos. “Mucha gente lo está pasando mal, todo está carísimo”, lamentaban.

Fue en la plaza Sant Joan donde se llevaron a cabo los parlamentos por parte de representantes de diferentes colectivos. Todos ellos señalaron que “no estamos aquí para hacerle la campaña electoral a nadie” y no dudaron en criticar la falta de medidas por parte del actual Gobierno. “Han allanado el camino hacia la ultraderecha con su fracaso y nos dejan a nosotros con la responsabilidad de tener que elegir entre unos y unos”, denunciaron. Entretanto, representantes del ámbito sanitario señalaron que “la crisis de la vivienda hace enfermar a la gente y que la amenaza de perder la casa afecta gravemente a la salud mental”. También adviertieron de las consecuencias de vivir en una casa en condiciones precarias. “Sin vivienda no hay salud”, reivindicaron. Asimismo, intervinieron representantes de los docentes, que recordaron que seguirán con sus movilizaciones este mes para reclamar mejoras en el sistema educativo. “Nos dejamos la mitad del sueldo en un techo”, lamentaron mientras instaban a la ciudadanía a seguir movilizándose, incluso después de las elecciones generales. “Nuestras manos hacen que el mundo gire y también tienen la capacidad de cambiarlo”, remarcaron. La manifestación acabó con música. El coro Cor, de Balàfia, interpretó los temas reivindicativos Diguem no, de Raimon; Estimada Valentina, una canción colectiva impulsada por Ginestà por la crisis de la vivienda, y Gallo rojo, gallo negro, mientras los presentes en la plaza enfocaban con la linternas de sus móviles. Tras la marcha, fuentes de la Urbana informaron de la detención de un joven de 23 años por desobediencia y atentado a los agentes de la autoridad tras ser sorprendido haciendo pintadas en una fachada en la avenida Catalunya.