Cuatro certámenes para los amantes de lo ‘retro’

Publicado por COLAU OBRADOR LLINÀS Creado: Actualizado:

Lleidantic, LleidaRetro, Trobada del Disc y Mini Expo Tren se presentaron ayer en la Llotja. Los cuatro eventos se combinarán los días 21 y 22 de noviembre en la Fira de Lleida, en un fin de semana que combinará las antigüedades con el coleccionismo. Lleidantic, la feria de antigüedades y rastrillo, celebrará su 32a edición con variedad de objetos como cerámica, joyas y muebles. LleidaRetro, centrada en los coches clásicos y antiguos, contará este año con una gran variedad de furgonetas Sava y Pegaso, y conmemorará los 75 años de Renault en España. La Trobada del Disc ofrecerá la posibilidad de intercambio de vinilos, discos y casetes entre negocios y particulares. Y la Mini Expo Tren servirá de antesala de la Expo Tren del próximo marzo. Tendrá 45 expositores y espera recibir entre 7.000 y 10.000 asistentes.