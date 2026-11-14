Educación para construir la paz

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La investigadora y doctora en Política Internacional Koncha Pinós-Pey reivindicó ayer el papel de la educación y la ciencia como herramientas para combatir las desigualdades y construir la paz. Lo hizo en Mollerussa, donde recibió el undécimo Reconeixement Ànima Ciutat de Mollerussa por su trayectoria en la cooperación internacional, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la salud mental. La galardonada, nacida en Vallfogona de Balaguer, dedicó el premio a la educación, convencida de que la cooperación debe ir más allá de la ayuda humanitaria y proporcionar recursos y capacidades a las comunidades más vulnerables. Pinós-Pey, directora y cofundadora de The Wellbeing Planet, explicó que su experiencia sobre el terreno la llevó a cuestionarse las causas profundas de los conflictos. «¿Qué ocurre en la mente de las personas cuando somos capaces de deshumanizar a los demás?», se preguntó. Esta inquietud la impulsó a dejar su actividad en Naciones Unidas para profundizar en la neurociencia social, que estudia el papel de la empatía y la compasión en las relaciones humanas. «No se trata solo de dar pan, sino de ofrecer la posibilidad de plantear preguntas y crear conocimiento», defendió. También recordó que una de las experiencias que más la marcaron fue el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, tras haber trabajado en el proceso de los acuerdos de Oslo.

La investigadora expresó además su preocupación por los retos actuales de la educación, especialmente la pérdida de capacidad de atención y concentración entre los jóvenes. Defendió la necesidad de equilibrar las emociones con el pensamiento crítico y formar personas capaces de cuestionarse la realidad ante desafíos como la inteligencia artificial. Pese a su extensa trayectoria internacional, aseguró que mantiene un profundo vínculo con sus raíces. Recordó los veranos con su abuela, de Vallfogona de Balaguer con la que acudía a vender huevos al mercado de Balaguer, que todavía visita cuando regresa a la ciudad. “De Lleida he heredado la sencillez, que es una gran virtud”, afirmó. También destacó la coincidencia de recibir un premio llamado Ànima, ya que nació la noche de las almas (31 de octubre), algo que interpretó como un regreso simbólico a casa.

El alcalde, Marc Solsona, destacó que el reconocimiento de este año incorpora una nueva manera de entender la cooperación internacional. Después de varias ediciones centradas especialmente en la ayuda humanitaria y las víctimas de los conflictos, el premio pone ahora el acento en la aportación de la ciencia y la investigación a la transformación social.