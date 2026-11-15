El Gran Recapte más necesario

Publicado por Laura García Redactora Segre REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Voluntarios y voluntarias continuaron ayer al pie del cañón en la segunda jornada y última de la jornada de recogida del Gran Recapte, la gran cita solidaria del Banc dels Aliments. En esta edición se habían habilitado 226 puntos de recogida en las comarcas leridanas. Ayer se pudo ver cómo continuaban las aportaciones solidarias en supermercados de la capital del Segrià y también en otros puntos de la demarcación, como en Tàrrega. En un primer balance, que la entidad dijo que era provisional, se estima que las donaciones habrían bajado ligeramente respecto al año pasado. “Hay que poner en valor la respuesta de la ciudadanía, especialmente teniendo en cuenta el actual contexto económico”, destacó Antoni Fo, presidente del Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida.

En la capital, las recogidas se gestionan en el Pavelló 3 de Fira de Lleida, donde mañana, el martes y el miércoles se contará con la colaboración de alumnos de institutos para su clasificación. Entretanto, en Tàrrega serán coordinadas por el Magatzem d’Aliments Solidaris, un servicio municipal gestionado por la entidad de inserción social Cartaes. El servicio atiende actualmente a unas 85 familias derivadas desde los servicios sociales. La campaña cuenta con la colaboración de entidades, particulares y centros educativos. Participan personas usuarias del Banc d’Aliments de Tàrrega, alumnos del instituto Alfons Costafreda, el Pla de Transició al Treball y la Unitat d’Escolarització Compartida, junto con Càritas, el Servei de Rehabilitació Comunitària, L’Olivera, la asociación de mujeres Esclat de Castellserà y Quàlia. Durante la próxima semana, el Magatzem d’Aliments Solidaris también necesitará personas voluntarias para la clasificación.

Se pueden hacer aportaciones económicas a través de la web www.granrecapte.org y del Bizum 33596 hasta el 30 de noviembre. Actualmente, 15.682 personas de las comarcas leridanas recurren al Banc dels Aliments para cubrir sus necesidades alimentarias. Alertan de las “nuevas pobrezas”, con trabajadores que no llegan a fin de mes ante el encarecimiento del coste de la vida.