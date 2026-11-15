El Pirineo, una frontera abierta al contrabando

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La Guerra Civil dio un nuevo impulso al contrabando entre Lleida, Andorra y Francia, ya que la escasez de alimentos y las restricciones comerciales aumentaron el tráfico clandestino por los pasos del Pirineo. Los paquetaires, como se conocía a los contrabandistas, siguieron transportando fardos a la espalda, esquivando aduanas por caminos que conocían desde hacía generaciones. Uno de aquellos hombres era Josep Cirera, natural de Sallent de Montanissell. Durante la guerra hizo viajes con mercancías a Andorra prácticamente cada quince días y solía ir acompañado de Garreta del cal Cebrià, de Espaén. Cirera conocía bien la montaña y contaba con una extensa red de contactos, como Ciscu Bentanachs, de Baridà, y Perdiguès del Pitarell, de Montanissell. En Organyà, mantenía relación con Josep Ramonet, de ca l’Armenter, cuya familia comerciaba con carbón y ganado. En el Pallars también quedaron nombres propios, como el de Pepe Granja, de casa Aiguadé de Farrera. En la posguerra, esas expediciones se convirtieron en una fuente importante de ingresos. Según recoge Josep Albert Planes en El contraban de frontera al Pirineu català, mientras un jornal rondaba las diez pesetas en los cuarenta, una operación de contrabando podría proporcionar el equivalente a un mes de sueldo.

Las rutas atravesaban buena parte del Pallars y el Alt Urgell. Desde Tremp, algunas cuadrillas bordeaban la sierra dels Nerets, pasaban por Orcau y continuaban hacia Andorra por la sierra de Taús. Otras salían de Bóixols y cruzaban Boumort, la Guàrdia d’Ares y Sant Joan de l’Erm antes de descender hacia Sant Julià de Lòria por Bixessarri. Desde Vilamur, el viaje de ida podía durar unas nueve horas y el regreso, con unos treinta kilos de mercancía a la espalda, podía exigir hasta veinte horas de marcha. El recorrido de Cirera durante la guerra está documentado gracias a su propio testimonio, recogido por Jordi Piferrer. Bajaban los fardos desde Andorra hasta la Raula, cerca de Noves de Segre. Allí les esperaba una furgoneta que llevaba la mercancía a Barcelona. El tabaco era uno de los principales productos y los contrabandistas acudían a Andorra a adquirir picadura y caliqueños. La lana también proporcionaba importantes beneficios. Durante los años cuarenta, algunos paquetaires la compraban en el Pallars por 17 o 18 pesetas el kilo y conseguían venderla en Andorra por 40 o 50.

Las cifras de 1938 reflejan el auge del tráfico. Según Maria Jesús Lluelles, los contingentes de cereales importados por Andorra cuadruplicaron los de 1930 y los de aceite de oliva se duplicaron. Parte de aquellas mercancías acababa en Catalunya. El Consell castigó las exportaciones prohibidas con multas del doble del valor del género y prometió a los denunciantes la mitad de la sanción.