Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Participan Mossos de la ABP del Alt Urgell. - C.SANS Una de las escenas ejemplifica el hurto de bolsos aprovechando una distracción. - C.SANS Foto de grupo de los actores y Mossos d’Esquadra que participan. - C.SANS Los Mossos suben al escenario Los Mossos suben al escenario Los Mossos suben al escenario

Las personas mayores del Alt Urgell se convierten este mes de noviembre en protagonistas de una iniciativa singular de los Mossos d’Esquadra del ABP del Alt Urgell (a través de la Oficina de Relaciones con la Comunidad) y que combina teatro, participación comunitaria y prevención, una manera distendida de llevar a escena consejos para enfrentarse a malhechores.

Se trata de la obra de teatro Des-enreda’t! Consells de seguretat perquè no t’enredin, un proyecto que empezó a cocinarse hace ahora dos años y que recorre los municipios de Montferrer i Castellbò, Oliana y La Seu d’Urgell, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre los principales engaños, estafas y hurtos que afectan sobre todo a las personas de edad avanzada. El estreno fue ayer en la sala polivalente de Montferrer con una sala repleta de público y que agotó las entradas. Repetirán los días 21 y 22 de noviembre en La Seu (con dos sesiones) y Oliana, respectivamente. La iniciativa de la policía catalana se enmarca dentro de las acciones de proximidad y prevención.

La obra recrea situaciones cotidianas que muchas personas conocen o han oído explicar, como el hurto en el cajero automático, el de la mancha, los falsos revisores, las estafas telefónicas o los fraudes a través de los mensajes. Cada escena va acompañada con recomendaciones prácticas de seguridad facilitadas por los Mossos, convirtiendo cada representación en una experiencia educativa y entretenida. El objetivo es transmitir pautas útiles sin generar miedo entre la población, explicaban ayer sus responsables. La participación del grupo amateur Trobada Teatre de Montferrer ha sido clave para transformar los consejos de seguridad en una propuesta cercana y atractiva. La iniciativa cuenta con el apoyo del programa Vincles Alt Pirineu i Aran y Oliana t’Acompanya, proyectos orientados a crear una red de acompañamiento e intervención social comunitaria para prevenir la soledad no deseada, detectar situaciones de vulnerabilidad y promover el bienestar de las personas mayores.