Las comarcas leridanas se han volcado un año más con el Gran Recapte, que, a pesar de los pronósticos iniciales que apuntaban a una bajada de las donaciones, la edición de este año seguramente igualará a la del año pasado. Un hito por el que el Banc dels Aliments agradece la solidaridad ciudadana, que ha hecho sus aportaciones en un año más necesario que nunca y cuando cuesta más llenar la cesta de la compra por el encarecimiento del coste de la vida. La movilización continúa esta semana con la clasificación de los alimentos recogidos. Una tarea que en Lleida ciudad se lleva a cabo en el Pavelló 3 de Fira de Lleida y en la que participarán unos 500 alumnos de Secundaria de 12 centros educativos, distribuidos en 15 grupos. En la primera jornada, ayer, fue el turno de los estudiantes del Col·legi Episcopal, el Col·legi Sagrada Família, Ilersis, la Escola de Jardineria del ayuntamiento de Lleida y el Col·legi Santa Anna. Esta tarea se alargará hasta el miércoles.

Desde la entidad señalan que la implicación de los jóvenes no es solo una ayuda “fundamental” para clasificar los alimentos, sino que también representa “una oportunidad para sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la pobreza alimentaria y la importancia del compromiso social”.

Entretanto, el Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida hizo ayer un balance muy satisfactorio de la 18 edición del Gran Recapte, celebrada el pasado viernes y sábado en 226 puntos de recogida. La respuesta solidaria ha permitido mejorar las previsiones iniciales y situar las donaciones prácticamente al mismo nivel del año pasado. Según las primeras estimaciones, prevé que en Lleida ciudad se recojan en torno a 35.000 kilos de alimentos, mientras que la cifra podría llegar a los 70.000 kilos en el conjunto de la provincia. Todavía falta contabilizar alimentos pendientes de llegar y las aportaciones económicas. La directora de la entidad, Teresa Farré, destacó que “un año más podemos decir que Lleida es una ciudad muy solidaria”. La campaña de este año pone el foco en las nuevas pobrezas y en las dificultades de llegar a final de mes a pesar de disponer de ingresos ante la subida de precios. En Tàrrega, se han recogido 9.167 kilos de productos, un 31,56% más que el año pasado.