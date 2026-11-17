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La Fundación Orfeó Lleidatà celebró ayer el 25 aniversario de sus proyectos sociales y comunitarios con un acto en el Espai Orfeó que reunió a representantes institucionales, profesionales, colaboradores y participantes de las distintas iniciativas que impulsa la entidad. Actualmente, más de 600 personas participan en estos programas, que buscan facilitar el acceso a la cultura y fomentar la inclusión y la cohesión social.

La celebración contó con actuaciones musicales del Cor Centre Històric y de un grupo formado por usuarios de salud mental del Hospital Santa Maria, así como con el estreno de una canción conmemorativa del aniversario. Durante el acto, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, reivindicó la cultura “como un derecho, como una oportunidad y como una herramienta para construir una sociedad más justa y cohesionada”.