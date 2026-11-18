La prevención, el diagnóstico precoz y la mejora de los tratamientos son clave para luchar contra el cáncer de pulmón, la principal causa de muerte por tumores en las comarcas leridanas. En lo que va de año, el hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha detectado 170 nuevos casos, mientras que los expertos alertan de un incremento de diagnósticos entre las mujeres y también en personas no fumadoras. El centro acogió ayer una jornada, organizada junto con el hospital Santa Maria, en la que la doctora Jessica González, facultativa especialista del Servicio de Neumología, alertó de que más del 75% de los tumores de pulmón detectados por la vía convencional, cuando el paciente ya presenta síntomas, se encuentran en estadios avanzados y, por tanto, la supervivencia cae drásticamente. En cambio, en el 80% de los identificados a través del programa de cribado que lleva a cabo el servicio, son estadios 1 o 2, curables y que actualmente continúan todos con vida.

Según González, un estudio sobre los diagnósticos por la vía convencional en la demarcación apunta a que más de la mitad de los pacientes han muerto y que el tiempo medio entre el diagnóstico y la defunción es de 3,3 meses. “Cambia muchísimo si detectas un cáncer de pulmón en un estadio inicial, cuando la supervivencia es del 80 o del 90%”, remarcó. Tras iniciar un cribado pionero hace tres años, siendo el Arnau el único hospital público que dispone de un estudio de estas características, González destacó que el Pla Director d’Oncologia de Catalunya prevé poner en marcha en 2027 un programa piloto de cribado en varios hospitales. Otro de los elementos del cribado que se lleva a cabo en el Arnau es la prevención, ya que se ofrece a los pacientes que participan en el estudio ayuda para dejar de fumar. González explicó que un 15% han abandonado el tabaco.

En la jornada de ayer, el neumólogo Javier J. Zulueta, referente internacional en cribado y director médico de Neumología de la empresa Qure.ai, explicó que el uso de la inteligencia artificial puede ayudar a los radiólogos a identificar nódulos y otras anomalías en las imágenes de los TAC, pero también a garantizar que los pacientes reciban las pruebas y el seguimiento necesarios. Asimismo, constató que si el cáncer de pulmón se detecta en estadios 3 y 4, la supervivencia a 5 años es menor del 15%. “Con los cribados y la detección precoz, la supervivencia a 10 y 20 años es de más del 80%, es decir, un cambio de paradigma por completo”, subrayó. Entretanto, advirtió de que en EEUU cerca del 20% de los tumores se diagnostican en personas que no han fumado nunca, porcentaje que llega al 60% en algunas poblaciones de mujeres asiáticas. “Pueden intervenir factores como la exposición a humos, contaminación o el entorno laboral”, dijo.

Por otra parte, el Arnau dispone actualmente de seis ensayos clínicos abiertos al reclutamiento para pacientes con cáncer de pulmón, además de otros estudios pendientes de apertura. La inmunoterapia y las terapias dirigidas han transformado el tratamiento y han ampliado las opciones terapéuticas. “Es una oportunidad muy buena para los pacientes de Lleida para poder acceder a tratamientos innovadores sin tener que ir a hospitales de Barcelona”, destacó Alberto Rodrigo, que lidera la Unidad de Tumores Torácicos de Oncología Médica junto a la oncóloga Cristina González y la enfermera Clàudia Farré. El hospital también cuenta con un Comité de Tumores Torácicos multidisciplinario, que este año ha valorado cerca de 450 casos. para consensuar la atención más adecuada para cada paciente.