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La Cumbre del Clima COP31 concluyó ayer domingo en Antalya (Turquía) sin alcanzar un acuerdo global, tras dos semanas de negociaciones que se prolongaron durante más de dos días. El principal punto de desacuerdo fue la falta de compromisos explícitos para abandonar los combustibles fósiles, una cuestión que provocó el rechazo del último borrador por parte de la Unión Europea, Reino Unido, Panamá y las Islas Marshall. El secretario general de la ONU, António Guterres, se mostró “profundamente decepcionado” por el resultado y recordó la urgencia de reducir las emisiones. Por su parte, el responsable de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, pidió a los gobiernos que aprendieran del bloqueo, aunque subrayó algunos avances en materia de transición justa.

La Unión Europea también criticó la falta de medidas concretas para reducir las emisiones y el protagonismo de tecnologías como el almacenamiento de carbono. En la misma línea, Ecologistas en Acción calificó la cumbre de “desastrosa” y denunció el bloqueo de los países petroleros y la falta de compromisos suficientes para abandonar los combustibles fósiles. La conferencia, que comenzó el 9 de noviembre y reunió a delegaciones de cerca de 200 territorios, dejó pendiente buena parte de las negociaciones para la próxima cumbre, que se celebrará en Etiopía.