Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La plaza Blas Infante acogió ayer domingo la tercera edición del Som Cultura, la Fira d'Entitats Culturals de Lleida, una jornada que reunió a una quincena de asociaciones leridanas para dar a conocer su actividad y acercar la cultura popular a la ciudadanía. A pesar del viento, la feria contó con una gran afluencia de público y durante toda la mañana los asistentes pudieron disfrutar de talleres, actuaciones musicales y danzas tradicionales, además de visitar los diferentes stands de forma gratuita.

Entre las entidades presentes estuvieron el Col·lectiu Cultural Cappont, coordinador de la feria, la Colla Bastonera del Pla de l’Aigua, la Associació Amics de la Seu Vella, Orvepard, los Jubilats de la Bordeta, el Esbart Arrels, el Esbart Sícoris, los Dimonis dels Trons, la Associació de la Festa de Moros i Cristians, la Llar de Jubilats de Cappont y la Associació Cultural Els Pagesos, entre otras. El programa incluyó una muestra de sardanas, talleres de ball de bastons, el espectáculo La sirena del Segre, una exhibición de Moros i Cristians y una batucada a cargo de Projecte Revolta. Mireia Biosca, vicepresidenta del Col·lectiu Cultural Cappont, comentó que “la feria está siendo todo un éxito, porque es una manera de enseñar todo lo que hacemos las entidades de cultura popular aquí en Lleida”. Biosca explicó también que el viento obligó a tomar algunas precauciones, especialmente con los gigantes, que no pudieron salir en su formato habitual, aunque esto no impidió que las actividades se llevaran a cabo con normalidad.

Desde la Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos, que participaba por segundo año consecutivo en la jornada, destacaron la oportunidad que ofrece la feria para dar a conocer sus iniciativas, sobre todo la Festa dels Tres Tombs y su implicación en las procesiones de Semana Santa.