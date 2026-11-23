Reconstrucción de un yacimiento de huevos fósiles de dinosaurio en Coll de Nargó.Cynthia Sans

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En el corazón del Pirineo catalán, un pequeño municipio llamado Coll de Nargó alberga un tesoro paleontológico único en España. El Museo Dinosfera, ubicado en este enclave de la provincia de Lleida, se ha convertido en un destino imprescindible para los amantes de la paleontología y aquellos curiosos por descubrir cómo se reproducían los gigantes que habitaron la Tierra hace más de 66 millones de años.

La exposición de Dinosfera se organiza en nueve ámbitos temáticos, donde los visitantes pueden explorar la historia de los dinosaurios a través de fósiles reales, réplicas, reconstrucciones, juegos interactivos y recursos audiovisuales. Los dos primeros ámbitos recrean los paisajes del Pirineo durante la era de los dinosaurios y destacan los principales yacimientos de la región.

El nido de dinosaurio más grande de Europa

Una de las joyas de la corona del museo es el nido de dinosaurio más grande de Europa, encontrado en los alrededores de Coll de Nargó. Este hallazgo extraordinario se presenta en el quinto ámbito de la exposición, donde se explica el proceso de excavación, restauración y estudio de esta puesta. Los visitantes incluso pueden participar en un juego interactivo que les permite reproducir el proceso de excavación y preparación de este fósil único.

La reproducción de un Titanosaurio de 7 metros.ICP

Un viaje interactivo al pasado

A lo largo de los nueve ámbitos, los visitantes pueden sumergirse en la fascinante historia de los dinosaurios. Desde la evolución del huevo amniota, una adaptación clave para la reproducción en el medio terrestre, hasta la variedad y cantidad de restos de huevos de dinosaurio encontrados en todo el mundo, con especial énfasis en los hallazgos del Pirineo catalán.

El museo también muestra las líneas de investigación actuales y futuras, convirtiéndose en un espacio vivo que se actualiza a medida que se realizan nuevos descubrimientos. Además, el ámbito 8 aborda la extinción de los dinosaurios hace unos 66 millones de años y el posterior dominio de los mamíferos en el mundo de los vertebrados.

Un entorno natural y patrimonial excepcional

Más allá del museo, el municipio de Coll de Nargó ofrece una riqueza patrimonial y natural excepcional. Cuenta con numerosos monumentos románicos, como la iglesia de Sant Climent, declarada de interés histórico y artístico, y forma parte de la Vía Románica, una ruta transfronteriza que transcurre entre Perpignan y Bassella.

A pocos kilómetros del pueblo, las Basses del Codó, conocidas localmente como las Basses de Nargó, invitan a un refrescante baño en sus gélidas aguas, rodeadas de un frondoso bosque.

Información adicional

Dirección: Carrer de la Unió, 10, 25793 Coll de Nargó, Lleida

Teléfono: +34 973 38 30 48

Horario: Consultar en la web oficial (https://dinosfera.com/)