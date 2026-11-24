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El Gobierno ha anunciado este martes que alarga el permiso por nacimiento y cuidado hasta las 20 semanas para cada uno de los progenitores. Así lo ha informado en un mensaje en las redes sociales el presidente español y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, que ha dicho que se trata de "20 semanas para que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia". El ministerio de Trabajo ha informado que las 20 semanas serán "intransferibles y pagadas al 100%", y que en el caso de las familias monomarentales se alargarán hasta las 34 semanas. Además, una parte del permiso se podrá guardar hasta que el niño cumpla los 8 años.

“Los primeros meses de un bebé no se recuperan nunca. Son los de las noches sin dormir, la primera sonrisa, aprender a ser padre o madre. Este tiempo no se puede robar a nadie por el hecho de tener que volver al trabajo”, ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las redes sociales.

La decisión sobre el permiso de nacimiento se suma a la prolongación del permiso laboral por la muerte del cónyuge, la pareja de hecho, el padre, la madre, un hijo o una hija, que pasa de dos a diez días, según anunció el Gobierno este lunes.