El Gobierno amplía hasta las 20 semanas el permiso por nacimiento para cada uno de los progenitores
En el caso de las familias monomarentales el permiso se alarga hasta las 34 semanas
El Gobierno ha anunciado este martes que alarga el permiso por nacimiento y cuidado hasta las 20 semanas para cada uno de los progenitores. Así lo ha informado en un mensaje en las redes sociales el presidente español y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, que ha dicho que se trata de "20 semanas para que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia". El ministerio de Trabajo ha informado que las 20 semanas serán "intransferibles y pagadas al 100%", y que en el caso de las familias monomarentales se alargarán hasta las 34 semanas. Además, una parte del permiso se podrá guardar hasta que el niño cumpla los 8 años.
“Los primeros meses de un bebé no se recuperan nunca. Son los de las noches sin dormir, la primera sonrisa, aprender a ser padre o madre. Este tiempo no se puede robar a nadie por el hecho de tener que volver al trabajo”, ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las redes sociales.
La decisión sobre el permiso de nacimiento se suma a la prolongación del permiso laboral por la muerte del cónyuge, la pareja de hecho, el padre, la madre, un hijo o una hija, que pasa de dos a diez días, según anunció el Gobierno este lunes.