Medalla nacional para Pompili Roiger
El abogado leridano Pompili Roiger i Juny recibió el pasado sábado en Madrid la Medalla Isabel la Católica al Mérito Profesional 2026, concedida por la Asociación Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC).
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