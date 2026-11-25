¿Cuántas mujeres han atendido en la región policial del Pirineo por violencia machista?

Hasta el tercer trimestre, unas 125 víctimas por violencia machista en el ámbito de la pareja o expareja y otras 40, en el ámbito familiar. Además de las estadísticas, también debemos tener en cuenta las atenciones que hacemos, que son muchas más, como asesoramiento, acompañamiento o peticiones de otros servicios como de un consejo comarcal, de un CAP o de un hospital. Aunque la cifra hasta septiembre pueda indicar un decenso del número de denuncias, de aquí a final de año, esto se puede revertir.

¿Hay un tipo de perfil de víctima y de agresor?

Esta violencia se produce en todos los ámbitos y esferas y es importante remarcar que el agresor es la única persona responsable. A veces, las víctimas se atribuyen esta responsabilidad y debemos ser conscientes de que este proceso encarna una gran complejidad para ellas y que no favorece nada el silencio del entorno ni los prejuicios y negacionismos que nos podemos encontrar.

¿Hay violencias que cuestan más denunciar que otras?

Siempre es más fácilmente identificable en un primer momento una violencia física, un empujón o un tirar al suelo, y nos podemos encontrar con gente joven que lo denuncia y tiene muy claro que es un punto y final. Sin embargo, también vemos a mujeres de 70 o 80 años que piden ayuda por primera vez y estamos ante toda una historia de vida. La violencia psicológica, ambiental o verbal es más complicada de identificar y se acaba relativizando cuando hace mucho tiempo que la sufres. Por suerte, tenemos nuevas leyes que las identifican.

¿Como la digital?

Tenemos muy claro qué es la inseguridad en la calle, pero en nuestra casa, en nuestra habitación, lo que debería ser un espacio seguro, con un teléfono móvil, puede ser que acabes siendo víctima. Y no solo entre los más jóvenes, sino a cualquier edad. Este control que se ejercía de manera verbal preguntando por la ropa que lleva o las amistades que tiene, a través de las nuevas tecnologías se ha amplificado. Recuerdo una mujer que nos dijo que tendría problemas en casa si su pareja veía que se había conectado a WhatsApp y no le había contestado a los mensajes.

¿Cómo se hace esta atención?

A través del trabajo en red con otras entidades y organismos, que es fundamental. Debemos transmitirles el mensaje de que no están solas y que se sientan acompañadas. Otro aspecto clave es la formación y valorar el riesgo para poder aplicar medidas de protección, ya sean judiciales o policiales.

¿Hay que animar a denunciar?

Este trabajo en red es básico, porque nos pueden llegar casos desde la escuela, el CAP, cualquier servicio de atención o un hospital. También por parte de compañeros de trabajo, familiares o amigos. Lo importante es lograr este primer contacto, para que vean que no tienen por qué estar en ese túnel en el que no ven salida, y denunciar es la manera de visibilizarlo. Sin embargo, no podemos juzgar a las que no denuncian, porque es un proceso muy complicado.

¿Qué retos tenemos?

Ir adaptándonos para combatir las nuevas formas de ejercer el machismo y que las violencias desaparezcan para vivir en una sociedad igualitaria. Quiero dar las gracias a los y las profesionales que trabajan en la prevención, detección y reparación, y también a las víctimas, porque no podemos ir hacia adelante sin ellas.