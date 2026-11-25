Los Mossos d’Esquadran han contabilizado entre enero y septiembre de 2026 un total de 896 denuncias por violencia de género en las comarcas leridanas, un 2% más respecto al mismo periodo del año pasado. Este 25N se pone el foco en la necesidad de una respuesta colectiva contra una lacra que se ha cobrado la vida de 13 leridanas desde 2003.

Los Mossos d'Esquadra han registrado en los nueve primeros meses de este año un total de 896 denuncias por violencia de género en las comarcas leridanas. Una cifra que supone un aumento del 2%. Concretamente, en la Región Policial de Ponent, la Policía catalana tuvo conocimiento de 773 hechos, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado. En las comarcas del llano, cuentan con protección policial una veintena de víctimas, tres de ellas con riesgo muy alto, una con riesgo alto y 16, medio. Entretanto, en la Región Policial del Pirineo se contabilizaron entre enero y septiembre 123 denuncias, un 13,4% menos. En estas comarcas, los Mossos mantienen protección policial a ocho víctimas.

En el conjunto de Catalunya, las denuncias por violencia machista se han disparado un 30% en la última década. La atención policial combina las actuaciones preventivas con la investigación de los delitos, la atención especializada a las víctimas, la evaluación del riesgo y la aplicación de medidas de protección adaptadas a cada situación. Entre 2016 y 2025, se han registrado una media anual de 14.350 denuncias por violencia de género en Catalunya. Entretanto, han aumentado un 16,3% las denuncias por retenciones ilegales y un 10,4%, por agresiones sexuales. La detección precoz, la colaboración con el entorno de la víctima y la confianza en los recursos disponibles son elementos esenciales en este ámbito, según destaca a SEGRE Àfrica Molins, responsable del Grupo de Atención a la Víctima de la Región Policial del Alt Pirineu i Aran. Los retos, señala, pasan por seguir afrontando las nuevas formas de violencia, como las que se ejercen a través del mundo digital, y ser capaces de que las víctimas “tengan claro que el mensaje es que nunca estarán solas y que no deberían sentirse nunca solas”.

En el ámbito judicial, los últimos datos publicados por el ministerio de Justicia señalan que en lo que va de año han sido condenados 499 hombres por violencia de género en Lleida, de los que cerca del 23% tenían entre 18 y 30 años, mientras que tres eran menores de edad. En este periodo, los juzgados leridanos han dictado 567 sentencias firmes, la cifra más alta de la serie desde 2022. Según el portal estadístico del ministerio de Igualdad, actualmente en la demarcación hay activas 9 dispositivos electrónicos de seguimiento, mientras que 299 mujeres cuentan con un “botón de emergencia”, el sistema Atenpro. Desde el 2005, un total de 319 mujeres han tenido que recibir una ayuda económica al tener que dejar su vivienda a causa del maltrato del que eran víctimas.

Teresa, Tony, Dominga, Emma, Celia, Anna, Sabrina, Ilham, Alba, Mónica, Irina, Elisabet y Beatriz son los nombres de las trece mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 en las comarcas leridanas, desde que se tienen registros oficiales de la cifra negra de la violencia machista. El último se produjo en octubre de 2023, cuando hallaron el cuerpo sin vida de una joven de 28 años enterrado en un huerto de Torallola. Su pareja fue detenida. Una lacra social por la que se han quedado huérfanos 15 menores de edad. Con motivo hoy del Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, la campaña institucional de la Generalitat pone el foco en la necesidad de una respuesta colectiva. Uno de los principales retos actuales es la proliferación de discursos negacionistas y de contenidos de desinformación que cuestionan la existencia de esta violencia y minimizan su impacto a pesar de que continúa muy presente en nuestra sociedad.

¿Cuántas mujeres han atendido en la región policial del Pirineo por violencia machista?

Hasta el tercer trimestre, unas 125 víctimas por violencia machista en el ámbito de la pareja o expareja y otras 40, en el ámbito familiar. Además de las estadísticas, también debemos tener en cuenta las atenciones que hacemos, que son muchas más, como asesoramiento, acompañamiento o peticiones de otros servicios como de un consejo comarcal, de un CAP o de un hospital. Aunque la cifra hasta septiembre pueda indicar un decenso del número de denuncias, de aquí a final de año, esto se puede revertir.

¿Hay un tipo de perfil de víctima y de agresor?

Esta violencia se produce en todos los ámbitos y esferas y es importante remarcar que el agresor es la única persona responsable. A veces, las víctimas se atribuyen esta responsabilidad y debemos ser conscientes de que este proceso encarna una gran complejidad para ellas y que no favorece nada el silencio del entorno ni los prejuicios y negacionismos que nos podemos encontrar.

¿Hay violencias que cuestan más denunciar que otras?

Siempre es más fácilmente identificable en un primer momento una violencia física, un empujón o un tirar al suelo, y nos podemos encontrar con gente joven que lo denuncia y tiene muy claro que es un punto y final. Sin embargo, también vemos a mujeres de 70 o 80 años que piden ayuda por primera vez y estamos ante toda una historia de vida. La violencia psicológica, ambiental o verbal es más complicada de identificar y se acaba relativizando cuando hace mucho tiempo que la sufres. Por suerte, tenemos nuevas leyes que las identifican.

¿Como la digital?

Tenemos muy claro qué es la inseguridad en la calle, pero en nuestra casa, en nuestra habitación, lo que debería ser un espacio seguro, con un teléfono móvil, puede ser que acabes siendo víctima. Y no solo entre los más jóvenes, sino a cualquier edad. Este control que se ejercía de manera verbal preguntando por la ropa que lleva o las amistades que tiene, a través de las nuevas tecnologías se ha amplificado. Recuerdo una mujer que nos dijo que tendría problemas en casa si su pareja veía que se había conectado a WhatsApp y no le había contestado a los mensajes.

¿Cómo se hace esta atención?

A través del trabajo en red con otras entidades y organismos, que es fundamental. Debemos transmitirles el mensaje de que no están solas y que se sientan acompañadas. Otro aspecto clave es la formación y valorar el riesgo para poder aplicar medidas de protección, ya sean judiciales o policiales.

¿Hay que animar a denunciar?

Este trabajo en red es básico, porque nos pueden llegar casos desde la escuela, el CAP, cualquier servicio de atención o un hospital. También por parte de compañeros de trabajo, familiares o amigos. Lo importante es lograr este primer contacto, para que vean que no tienen por qué estar en ese túnel en el que no ven salida, y denunciar es la manera de visibilizarlo. Sin embargo, no podemos juzgar a las que no denuncian, porque es un proceso muy complicado.

¿Qué retos tenemos?

Ir adaptándonos para combatir las nuevas formas de ejercer el machismo y que las violencias desaparezcan para vivir en una sociedad igualitaria. Quiero dar las gracias a los y las profesionales que trabajan en la prevención, detección y reparación, y también a las víctimas, porque no podemos ir hacia adelante sin ellas.