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Los padres y madres que tengan un hijo a partir del jueves 26 de noviembre tendrán derecho a 20 semanas de permiso, aunque el disfrute de la semana adicional (dos semanas en familias monoparentales) y su prestación económica solo podrán solicitarse desde el 1 de marzo de 2027. Así se desprende del Real Decreto-ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros. El BOE ha publicado además la norma de crédito al consumo, que fija un tope del 22% TAE.

El Real Decreto-ley modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el del Estatuto Básico del Empleado Público, en materia de adaptación y reducción de jornada, de permisos por duelo en caso de fallecimiento, de prestación de ayuda para morir y de nacimiento. Publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entra en vigor este jueves. Amplía en una semana el permiso por nacimiento y cuidado de menor, y también el de adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento: pasa de 19 a 20 semanas para cada progenitor y de 32 a 34 en monoparentalidad.

Cómo se reparte la semana adicional del permiso

La semana extra se suma al periodo de "cuidado del menor", que puede disfrutarse de forma acumulada o interrumpida hasta que el menor cumpla 8 años. Este periodo pasa de dos a tres semanas con dos progenitores y de cuatro a seis en madres o padres solos. La ampliación alcanza por igual a personas trabajadoras y a funcionarios.

Aunque el disfrute no podrá solicitarse hasta el 1 de marzo de 2027, la norma puntualiza que "no requerirá un nuevo reconocimiento del derecho, siendo de aplicación la normativa reguladora del disfrute del periodo de descanso voluntario por nacimiento y cuidado de menor".

Nueva estructura del permiso por nacimiento

Tras la reforma, el permiso queda dividido en seis semanas ininterrumpidas posteriores al parto, obligatorias y a jornada completa; 11 semanas (22 en monoparentalidad), distribuibles a voluntad de la persona trabajadora en periodos semanales durante el primer año de vida del menor; y tres semanas (seis en monoparentalidad) para el cuidado del menor, en periodos semanales acumulados o interrumpidos hasta los 8 años del hijo.

Partos prematuros, hospitalización y fallecimiento del hijo

En caso de parto prematuro o cuando el neonato deba permanecer hospitalizado tras el parto por cualquier otra causa, el permiso podrá computarse, a instancia de la madre biológica o del otro progenitor, desde el alta hospitalaria, excluyendo del cómputo las seis semanas posteriores al parto.

Si el bebé permanece en el hospital más de siete días desde el alumbramiento, la suspensión puede ampliarse hasta un máximo de 13 semanas adicionales. Si el hijo fallece, el permiso "no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo", según el texto.

El BOE publica el Real Decreto-ley 44/2026 de crédito al consumo con un tope del 22% TAE

El BOE también ha publicado este miércoles el Real Decreto-ley 44/2026 de contratos de créditos al consumo y de protección de los prestatarios en la cesión de carteras de créditos dudosos. Fija un límite máximo temporal del 22% TAE (tasa anual equivalente) en su régimen transitorio y deja a un nuevo real decreto la concreción de los segmentos de crédito y sus márgenes.

Aprobado el martes en Consejo de Ministros, incorpora al ordenamiento español las directivas europeas sobre contratos de crédito al consumo, servicios financieros a distancia y administradores y compradores de créditos dudosos, además de reforzar las facultades de prevención del blanqueo de capitales.

Segmentación de los créditos aplazada a un real decreto

El texto articula un sistema de topes máximos de TAE calculados semestralmente por el Banco de España para cada segmento, a partir del tipo medio de los créditos al consumo más el margen fijado para cada categoría. Remite a un real decreto para establecer los segmentos, sus márgenes, el procedimiento de cálculo y actualización y las posibles excepciones.

Hasta entonces rige un régimen temporal con un límite general del 22% TAE, con especialidades para los créditos vinculados a la adquisición de bienes y servicios y para los créditos de alto coste.

Descubiertos tácitos y créditos de alto coste, fuera del tope general

Quedan fuera del tope general los números 'rojos' sin contrato previo (descubiertos tácitos), cuyos intereses y comisión de apertura no pueden superar 2,5 veces el interés legal del dinero en tasa efectiva anual. También quedan fuera los créditos de alto coste, sujetos a límites propios de comisión de apertura y estudio, tipo mensual máximo y un techo comparativo: su coste total no puede rebasar lo que costaría un crédito del mismo importe a doce meses al tipo de su segmento.