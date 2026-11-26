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El real decreto-ley que amplía a diez días laborables el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares de primer grado de consanguinidad, aprobado el martes por el Consejo de Ministros, entra en vigor este jueves, 26 de noviembre, tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma también regula la adaptación y reducción de jornada para cuidados, un día de permiso para acompañar a quien reciba la eutanasia y mejoras para los empleados públicos.

Al estar disueltas las Cortes, la norma deberá ser sometida a convalidación de la Diputación Permanente del Congreso en un plazo de 30 días. La regulación modifica el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público. Además, establece un permiso de tres días laborables por el fallecimiento de familiares de primer grado de afinidad o de segundo grado de consanguinidad o afinidad, que podrá ampliarse en dos días cuando sea necesario un desplazamiento.

Grados de parentesco y días de permiso por fallecimiento

Los familiares de primer grado de consanguinidad son los padres y los hijos; en el segundo grado se encuentran los hermanos, abuelos y nietos. Por afinidad, el primer grado comprende a los suegros, yernos y nueras, y el segundo incluye a los cuñados y a los abuelos y nietos del cónyuge.

Así, la muerte de un cónyuge, pareja de hecho, padre, madre o hijo da derecho a diez días laborables, mientras que la de un hermano, abuelo, nieto, suegro o cuñado da derecho a tres días, ampliables a cinco si hay que desplazarse.

Permiso por duelo: plazo de inicio y días discontinuos

El permiso pasa a denominarse 'permiso por duelo en caso de fallecimiento' y podrá iniciarse, a voluntad de la persona trabajadora, en cualquier momento dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento. Para los asalariados, la negociación colectiva podrá prever que se disfrute en días discontinuos; para los funcionarios, esta posibilidad depende de que lo permitan las necesidades del servicio.

La norma incorpora expresamente la referencia a los días laborables en el Estatuto de los Trabajadores, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo sobre el cómputo de los permisos retribuidos.

Adaptación y reducción de jornada para cuidados

El decreto-ley reconoce el derecho a solicitar adaptaciones de la duración y distribución de la jornada, de la ordenación del tiempo de trabajo y de la forma de prestación, incluido el trabajo a distancia, para atender el cuidado de familiares. Se extiende al cónyuge o pareja de hecho, a familiares por consanguinidad hasta el segundo grado y a otras personas dependientes que convivan en el mismo domicilio, cuando por edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismas o requieran cuidados paliativos. También contempla el cuidado de hijos mayores de doce años.

La empresa deberá abrir un proceso de negociación de 15 días como máximo. Si no hay oposición motivada expresa en ese plazo, se presumirá concedida la solicitud.

Asimismo, se reconoce el derecho a reducir la jornada diaria, con la disminución proporcional del salario, para cuidar al cónyuge o pareja de hecho o a familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos y no desarrollen una actividad retribuida, o que requieran cuidados paliativos.

Un día de permiso retribuido para acompañar en la eutanasia

La norma incorpora un día de permiso retribuido para acompañar a quien vaya a recibir la prestación de ayuda para morir, la eutanasia. Corresponderá a quien haya sido designado por la persona que la recibe y coincidirá con el día en que se lleve a cabo el procedimiento.

Mejoras para los empleados públicos y el personal estatutario

La reforma extiende las principales medidas al empleo público mediante la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público. Los funcionarios tendrán diez días hábiles por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar de primer grado de consanguinidad, y tres días hábiles por la muerte de familiares de primer grado de afinidad o de segundo grado de consanguinidad o afinidad. En este último supuesto, el permiso será de cinco días hábiles si el fallecimiento se produce en una localidad distinta.

Podrán iniciar el permiso en cualquier momento dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento y disfrutarlo de forma discontinua si las necesidades del servicio lo permiten. El texto les reconoce también el derecho a reducir su jornada para cuidar directamente del cónyuge o pareja de hecho o de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos, no desempeñen una actividad retribuida o requieran cuidados paliativos, así como el día de permiso para acompañar a una persona que reciba la ayuda para morir, siempre que hayan sido designados para ello.

Además, el decreto modifica el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud para reconocer a este colectivo el régimen de permisos y licencias establecido para los funcionarios públicos.