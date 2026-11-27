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El Xup Xup Solidari, en beneficio a Arrels Sant Ignasi, recaudó 10.000 euros con el cóctel-cena de ayer en la Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida (Eschotur), que reunió a unas 200 personas, que habían pagado un tíquet de 50 euros. La iniciativa solidaria está organizada por las sociedades gastronómicas Amics del Bacallà, El Cauet del Segrià y Lo Tall, junto con la Fecoll y Eschotur. Cada entidad elaboró una degustación que se sumó al bufet de platos que elaboró y sirvió el alumnado de la escuela. El cóctel contó con una treintena de propuestas. En total, se degustaron ocho aperitivos fríos, once platos calientes y otros once dulces. Entre las propuestas hubo tablas de jamón con pan, esqueixada, fideuà, pimiento del piquillo relleno de bacalao, ensaladilla rusa, caracoles, tortilla de patatas o arroz, entre muchas otras.

El Xup Xup Solidari 2026, que llega a su 17 edición, cuenta con la colaboración de las empresas Alemany, Batalla Cafès, BonÀrea, El Racó de Enrique, Cadí, Castillo de Monesma, Ilerda Serveis, La Torxa, Lagravera, Lloguers Sarri, Mahou-San Miguel, Missatges, Gestió de Comunicació, Como Pomona, NovaCoop Mediterranea (Actel Grup/Fruits de Ponent), PlusFresc, Raimat y Veri. Toda la recaudación de la iniciativa se destina a proyectos de Arrels Sant Ignasi para dar apoyo a las personas en situación de exclusión social y sin hogar. La entidad ha aumentado el número de actuaciones este año y hasta septiembre había atendido a 1.105 personas en la ciudad. De estas, al menos 779 eran usuarios sin hogar, mientras que 134 vivían en la calle.