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El musicólogo y escritor Josep Ramon Jové será el encargado de conducir hoy una conferencia musicada sobre la relación entre el jazz y el Club 49 en el Museu Morera de Lleida. La actividad, titulada El Jazz i el Club 49, se enmarca en la exposición Club 49. La modernitat vigilada (1949-1970) y repasará el interés de este colectivo por la música afroamericana y su conexión con las vanguardias artísticas catalanas. Esta relación entre música y artes plásticas también se plasmó en los cuatro Salones del Jazz organizados entre 1951 y 1957 por iniciativa de Joan Josep Tharrats, con la participación de artistas como Tàpies, Guinovart y Subirachs. La sesión comenzará a las 18.30 horas y tendrá entrada gratuita hasta completar el aforo.