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El Gran Teatre del Liceu acogió anoche la gala de los Premios Ondas, presentada por Sara Canals, Ana Morgade y Llum Barrera. Horas antes, los galardonados se dieron cita en el Palauet Albéniz para la foto de familia. Desde Berto Romero, mejor comunicador por El Consultori de Berto y los responsables de Que no surti d’aquí, de Catalunya Ràdio, premio a la mejor idea radiofónica hasta Toni Soler de Polònia, 20 anys, por el mejor programa de entretenimiento de televisión.