Las dificultades para acceder a una vivienda, hoy en '30 minuts'

El programa 30 minuts estrena esta noche en 3Cat el reportaje Habitatge, dret o negoci, que muestra las dificultades de gran parte de la población para poder acceder a una vivienda. Los precios de los pisos no dejan de subir y casi un tercio de la población tiene dificultades para encontrar un sitio donde vivir, una crisis que ya no solo afecta a los más vulnerables, sino también a las personas que tienen ingresos regulares. Esta producción ofrece testimonios de personas que han tenido que dejar su casa por el precio del alquiler o porque han convertido su hogar en un piso turístico, como Montse y Martí, una pareja de Barcelona con tres hijos a quienes no renuevan el contrato de alquiler y han tenido que irse de la ciudad porque no pueden asumir los precios que piden hoy en día. También contará con expertos del sector y del mercado inmobiliario.