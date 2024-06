Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La 1 estrena hoy (23.00 horas) Invictus, ¿te atreves?, la versión española del programa británico A League of Their Own, que fusiona deporte, humor, famosos y competiciones. El formato, presentado por Patricia Conde, contará con el exfutbolista targarino Joan Capdevila como capitán de uno de los equipos en el primer episodio.