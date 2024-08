Ömer vuelve a la ciudad tres meses después, en Guerra de Rosas

¿Qué va a pasar?

Gülru y Ömer son protagonistas de un tenso reencuentro.

Ömer le echa en cara a Gülru su traición.

¿Qué ha pasado?

Gülfem comienza a drogar a Gülru para que pierda la razón.

Cihan está celoso de la cercanía que hay entre Gülru y Ömer.

Ömer decide poner tierra de por medio.

¿Qué está pasando?

Han pasado tres meses desde el último enfrentamiento entre Gülru y Gülfem. La primera intenta reconducir su vida después de saber que está esperando un hijo. Gülru ahora solo tiene una cosa en mente y es proteger al bebé que crece en su vientre de todo mal.

No piensa permitir que sus enemigos le hagan daño. Por su parte, Gülfem ha pasado todo este tiempo encerrada, tratando de recuperar su buen estado mental, bastante dañado tras las constantes peleas con Gülru. Ahora quiere

mirar al futuro con espederanza y rehacer su vida. Sin embargo, el destino parece tener deparados otros planes para este curioso dúo.

De nuevo, en la ciudad

Tras varios meses sin saber de él, Ömer regresa a Estambul para una cirugía de urgencia. Cuando Gülru y Gülfem se enteran de que el motivo de su discordia ha vuelto a la ciudad, el enfrentamiento se reanuda entre ellas.

Gülru decide irse a vivir al humilde barrio en el que creció y alejar así a su futuro retoño de Gülfem. Para su sorpresa, Cihan decide acompañarla, pues no quiere que esté sola ahora que Ömer ha vuelto. Además, este último, intenta mantenerse alejado de Gülru y, sobre todo, de Gülfem.

Mudanza express

Cerca de allí, Gülfem intenta que su hermano vuelva a la mansión: "Tú no naciste para vivir rodeado de pobreza". Pero él se niega a abandonar el barrio. Esta no es la única derrota que sufre Gülfem. Después de tantos escándalos personales, la carrera profesional de esta última no atraviesa por su mejor momento. Así pues, la mujer se ve obligada a recurrir al corrupto empresario Tibet Yalçin para sacar adelante su ruinosa empresa de moda.

La semana pasada, una media de 270.000 espectadores (2,9 % de share) siguieron esta telenovela.

NOVA • 21:30 h • Del lunes 5 al sábado 10