Demet Özdemir y su serie mas exitosa: "Erkençi Kus", es la telenovela mejor valorada de la actriz

Demet Özdemir se ha consolidado como una de las actrices turcas con mayor reconocimiento a nivel internacional. A lo largo de su carrera, numerosas telenovelas turcas protagonizadas por ella han sido emitidas en nuestro país. El estreno reciente de "Adim Farah" ("Mi nombre es Farah") en Divinity el pasado abril generó una gran expectación y no decepcionó al público español. Sin embargo, según el ranking de IMDB, la telenovela mejor valorada de Demet Özdemir no es esta, sino "Erkençi Kus", con una puntuación de 7,3, compartiendo el mismo puntaje que "Kurt Seyit ve Sura".

Estrenada en junio de 2018 en Star TV, "Erkençi Kus" dominó su franja horaria semanalmente, duplicando la media de audiencia del canal y convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la cadena turca durante ese año. La serie está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, ambos actores de renombre y populares influencers con millones de seguidores.

La trama sigue a Sanem (interpretada por Demet Özdemir), una joven soñadora que, tras finalizar sus estudios universitarios, no consigue un empleo estable. Decide entonces trabajar en la tienda de alimentación de su familia mientras sueña con convertirse en una gran escritora. Presionada por sus padres para conseguir un trabajo adecuado o aceptar un matrimonio concertado, Sanem se une a la agencia de publicidad donde trabaja su hermana Leyla.

Demet Özdemir.Victor Boyko

En la agencia, Sanem se enamora de Can (interpretado por Can Yaman), uno de los dos hijos del dueño de la compañía, Aziz, quien está considerando su retiro tras 40 años al frente de la empresa. La relación entre Sanem y Can está llena de altibajos y situaciones cómicas. Durante su emisión en España en 2019, la serie se convirtió en una de las telenovelas turcas favoritas del público, logrando buenos índices de audiencia en Divinity. Cabe mencionar que los episodios de esta serie están disponibles en YouTube para quienes deseen disfrutar de esta encantadora historia.

No obstante, algunos fans podrían no estar de acuerdo con la valoración de IMDB, ya que otras series como "Mi hogar, mi destino", "Adim Farah" y "Dünyayla Benim Aramda" están ganando cada vez más seguidores y reconocimiento. ¿Podrá alguna de estas series superar a "Erkençi Kus" en el ranking?