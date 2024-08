El exconcursante de GH se hasincerado sobre su relación

con Adara, confesando que "le debo mucho, ahora sé la persona que quiero a mi lado y la que no. Era celosa, no me podía quitar la camiseta en los bolos, se enfadaba por dar me gusta a una foto en IG, estaba cohibido". Además, aseguró que su actual romance con Álex Guita no durará porque es una relación «muy tóxica