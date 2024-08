El accidente de Zac Efron fue más grave de lo que se contó: "Era un caso de urgencia"

El reciente accidente de Zac Efron en Ibiza ha desencadenado una serie de especulaciones y versiones contradictorias. Lo que en un principio se informó como un simple percance en una piscina ha tomado un giro inesperado tras la emisión del programa Socialité, donde se plantea que la situación podría haber sido más grave de lo que se había reportado.

Según el periodista Jaume Miranda, el representante del actor habría intentado restar importancia al incidente ante los medios: "El representante le quiso quitar importancia al accidente diciendo que el actor simplemente se había lanzado a la piscina con tanta fuerza que se dio con el pecho, en el suelo de la piscina."

Sin embargo, Jaume asegura que esta versión no es del todo cierta: "Pues bien, tengo fuentes muy cercanas al hospital Camises donde fue ingresado en Ibiza y me corroboran que el accidente no se desarrolló de tal modo."

Miranda sostiene que los hechos reales son muy distintos a los que se han hecho públicos: "Zac Efron ingresó en el hospital Camises de Ibiza a las 6:26 de la madrugada entre el viernes y el sábado. Fue rescatado por parte del servicio técnico de la villa. Estaba en plena inconsciencia y el servicio estaba muy preocupado por el estado de salud del actor. Porque consideraban verdaderamente que era un caso de urgencia."

SocialitéTelecinco

Esta versión ha generado inquietud entre los seguidores de Efron, especialmente debido a sus antecedentes con problemas de adicción, un tema que él mismo ha abordado públicamente en el pasado. La posibilidad de una recaída ha sido mencionada como una posible causa del incidente, aunque hasta ahora, ni el actor ni sus representantes han confirmado estas especulaciones.

En medio de la controversia, Efron ha tratado de tranquilizar a sus fans publicando fotos en sus redes sociales en las que aparece sonriente y relajado. Sin embargo, estas publicaciones no han sido suficientes para disipar las dudas sobre su verdadero estado de salud. Las circunstancias que rodean el accidente permanecen en la sombra, y la falta de claridad por parte del entorno del actor solo ha servido para alimentar aún más los rumores.