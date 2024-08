Los telenoveleros...¡de vacaciones!

Sol, playa, descanso... ¡Han llegado las vacaciones! Una época odiada por algunos y muy deseada por otros. Algunos de nuestros actores de telenovela

favoritos han hecho un hueco en sus apretadas agendas, han guardado sus

bañadores en sus maletas y han puesto rumbo a paradisíacos lugares donde pasar sus vacaciones.

Otros, como Kerem Bürsin o Can Yaman no han tenido tanta suerte y se hallan grabando sus próximos proyectos, la película Son of a Rich y la serie Sandokan, respectivamente. Qué le vamos a hacer, algunos tendrán que trabajar... ¡como nosotros!

Playa y sol

Algunos actores no se andan con tonterías y han elegido como destino vacacional playas de agua cristalina. Si no, que se lo digan a Su Burcu Yazgı Coşkun. La dulce Asiye, de Hermanos, ha puesto rumbo a... ¡Maldivas! ¡Quién

pillara este viaje! Angelique Boyer y Sebastián Rulli han recorrido las famosas y frías playas de Portugal, después de su tradicional escapada por el sur de España.

Pero no solo los actores más internacionales están disfrutando de un merecido descanso. Prueba de ello son los intérpretes de Sueños de libertad, quienes se han despedido del set de rodaje durante unas cuantas semanas.

A todos ellos les esperamos a la vuelta de vacaciones.

Catherine Fulop

Catherine Fulop

Tras la boda de su hija, Oriana Sabatini, con Paulo Dybala, Catherine Fulop cumplió con su deber como venezolana votando en las elecciones de Venezuela el pasado domingo 28 de julio y comienza sus vacaciones como siempre, en compañía de su querida familia viajando en agosto a Miami.

Claudia Martín

Claudia Martín

La actriz de El amor no tiene receta ha escogido nuestro país para pasar unos días de descanso este verano. La intérprete ha paseado por Madrid y, después, ha ido hasta Cantabria, donde ha practicado surf.

Brandon Peniche

Brandon Peniche y Arturo Peniche

El actor e hijo de Arturo Peniche ha escogido Turquía para pasar sus vacaciones. El intérprete ha viajado hasta el país otomano acompañado de su esposa, Kristal Cid. Han visitado varias mezquitas del lugar.

Daniel Elbittar



Daniel Elbittar

¡Al agua patos! El protagonista de El amor invencible ha disfrutado de las paradisíacas playas de México. Sabemos que le encanta el mar, así que no es de extrañar que haya elegido este destino para la temporada estival.

Sebastián Rulli

Sebastián Rulli y su padre

Estepona es el lugar predilecto de Sebastián Rulli para pasar el verano. El actor ha pasado unos días en compañía de su padre –a quien vemos en la fotografía– y, también, junto a su pareja Angelique Boyer.

Hande Erçel

Hande Erçel

La actriz turca tiene pasión por el tenis y no quiso perderse la final de Wimbledon en Reino Unido. Después, ha seguido su ruta por Europa y ahora está pasando unos agradables días en la isla de Mykonos, en Grecia.

Demet Özdemir

Demet Özdemir

La protagonista de Mi nombre es Farah ha viajado hasta la meca del cine, Hollywood, dónde ha visitado emblemáticos lugares como una turista más, y ha caminado hasta el agotamiento por las calles de Los Ángeles.