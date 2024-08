La muerte de Matthew Perry no fue accidental, detienen a cinco personas

En octubre de 2023, el mundo del espectáculo quedó conmocionado con la trágica muerte de Matthew Perry, el famoso actor de 54 años conocido por su papel de Chandler Bing en la serie "Friends". Aunque inicialmente se creyó que su fallecimiento se debió a una sobredosis accidental, las recientes investigaciones de la policía de Los Ángeles han revelado un complejo entramado criminal que podría cambiar la narrativa de su muerte.

Cinco personas han sido detenidas en relación con el suministro de la sustancia que provocó la muerte del actor. Entre los arrestados se encuentran miembros cercanos al actor, incluyendo su asistente personal y dos médicos que trabajaban directamente con él. Las investigaciones sugieren que estas personas no solo proporcionaron la peligrosa ketamina que llevó al trágico desenlace, sino que también incitaron a Perry a consumir dosis cada vez mayores con fines de lucro.

La red de distribución de ketamina en la que estaba implicado Matthew Perry resulta ser mucho más amplia de lo que se pensaba inicialmente. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado a Sangha, conocida en el mundo del narcotráfico como "la reina de la ketamina", como una de las principales responsables de distribuir esta sustancia. Se cree que Sangha fue quien suministró la ketamina que causó la muerte de Perry. Además, Salvador Plasencia, uno de los médicos arrestados, fue acusado de proporcionar la jeringa con la que se administró la droga, mientras que Kenneth Iwamasa, asistente de Perry, confesó haber inyectado la sustancia al actor el 28 de octubre.

Friends

Las detenciones tuvieron lugar en el sur de California. El fiscal a cargo del caso declaró que los acusados se aprovecharon de los problemas de adicción de Perry para manipularlo y enriquecerse a su costa. Hasta ahora, tres de los implicados, incluido Iwamasa, se han declarado culpables. Iwamasa admitió haber administrado ketamina a Perry en varias ocasiones sin la capacitación médica adecuada, enfrentándose a una posible condena de hasta 15 años de prisión.

Otros detenidos, como el doctor Mark Chavez, también han admitido su participación. Chavez confesó haber vendido ketamina a Plasencia, mientras que Erik Fleming, un conocido de Perry, declaró haber obtenido la sustancia de Sangha. Las penas a las que se enfrentan estos individuos varían entre 10 y 25 años de prisión, con Sangha y Plasencia enfrentando posibles cadenas perpetuas.

El elenco de Friends se reunió muchos años después. Serían las últimas fotos todos juntos.

Matthew Perry alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación de Chandler Bing en "Friends", convirtiéndose en uno de los actores más queridos de la televisión. Además, protagonizó películas exitosas como "The Whole Nine Yards" junto a Bruce Willis. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por la lucha contra las adicciones, tema que abordó en su autobiografía "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" publicada en 2022.

El informe del Departamento Médico Forense de Los Ángeles, publicado en diciembre de 2023, determinó que la causa de la muerte de Perry fue una combinación de "efectos agudos de la ketamina, ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina". Aunque inicialmente se clasificó la muerte como un accidente, la implicación de terceras personas ha abierto un nuevo capítulo en la investigación, planteando más preguntas sobre los últimos momentos de la vida del actor.